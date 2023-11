Pré-pivot: conheça o indicador de day trade que está chamando atenção por ser capaz de gerar até R$ 5.519 por mês para iniciantes

Enquanto muitos escorregam no day trade, brasileiros que usam esse indicador podem sair na frente e ganhar mais de 5 mil reais por mês

Freepik Indicador mede, com relativa confiança, o momento de inversão do mercado



Pouca gente está sabendo disso, mas um indicador pouco conhecido no mercado de day trade pode fazer barulho na internet daqui a algumas semanas. Isso porque o pré-pivot, como é chamado por seu desenvolvedor, pode gerar até R$ 5.519 por mês de renda extra para quem o utiliza — mesmo que esteja começando nesse mercado. Na verdade, se você tem interesse em buscar uma renda extra online, mas não tem muito tempo ou muito dinheiro para começar, essa é uma via bastante democrática.

Por dois motivos:

Dá pra começar a ganhar dinheiro com pouco dinheiro investido ; É possível montar as operações com apenas alguns cliques e gastando poucos minutos por dia.

Segundo Raphael Maselli, criador da técnica, “você pode fazer isso como uma segunda fonte de renda, operando poucos minutos por dia, de noite ou até mesmo no seu trabalho atual”. Em outras palavras, se você quer a chance de fazer uma renda extra de até R$ 1.700 por dia sem precisar conseguir outro emprego, essa é uma oportunidade de ouro. Caso você ainda esteja cético, peço que dê um voto de confiança. Vou mostrar os dados, os números e provar que essa pode ser uma excelente estratégia de renda extra para muitas pessoas.

Entenda por que esse indicador tem um potencial tão grande

O método desenvolvido por Maselli chama-se pré-pivot e utiliza, fundamentalmente, a análise dos gráficos de preços das criptomoedas. Mas pode ficar tranquilo, porque não é nada muito complexo ou que demande uma graduação completa em finanças. Na verdade, Maselli acredita que o trading é muito mais simples do que aparenta, especialmente para a visão dos leigos. Depois de muito tempo operando no mercado de criptomoedas, ele reparou que o indicador mais confiável para fazer trading era o pivot.

Esse indicador mede, com relativa confiança, o momento de inversão do mercado — ou seja, quando um movimento de alta vai se transformar num movimento de baixa, e vice-versa. No entanto, Maselli percebeu que operar usando apenas o pivot tinha algumas dificuldades. Por isso, ele desenvolveu o método do pré-pivot — uma forma de antecipar esse movimento do mercado. Utilizando exatamente esse indicador, juntamente com outros elementos importantes, Maselli conseguiu desenvolver uma estratégia consistente de retornos, que pode gerar ganhos extraordinários todos os meses.

Veja só:

“Durante um mês, tudo o que eu fiz foram 12 operações. Quatro delas eu errei e perdi pouco, como você pode ver em vermelho. Mas em 8 delas eu ganhei… E ganhei muito. É claro que retornos passados não são garantia de ganhos futuros… Mas, no total, consegui um lucro de 5.519 reais usando essa metodologia”

Acesse a aula gratuita produzida para quem é iniciante e quer dominar esse indicador o mais rápido possível

Agora, se você não entendeu direito como funciona a metodologia, se ainda está tudo meio obscuro, não se preocupe. Maselli está comprometido a te ensinar tudo que você precisa fazer para buscar ganhos exatamente iguais aos que ele obtém com frequência no mercado de criptomoedas. Isso mesmo: você vai poder aprender tudo sobre essa técnica do básico ao avançado, e até mesmo testá-la por um período gratuito, se for do seu interesse.

O lançamento da metodologia para o público geral vai acontecer ainda em dezembro. Mas já é possível se cadastrar gratuitamente na lista de interessados e ter acesso a materiais exclusivos sobre esse projeto. Em outras palavras, entrando na lista de interessados, você terá acesso a um conteúdo produzido com exclusividade pelo time da Empiricus em parceria com a equipe de Maselli, com tudo que você precisa saber para maximizar suas chances de chegar aos R$ 5.519 por mês — e até mesmo superar essa marca. Repito: tudo de graça. Para acessar o material, é só clicar no link abaixo e fazer sua inscrição.

