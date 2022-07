Preço da cesta básica sobe em nove capitais em junho, aponta Dieese

Maior alta foi em Fortaleza, de 4,54%, enquanto outras oito cidades registraram queda; no geral, São Paulo tem o maior custo total

Agência Brasil Inflação de alimentos é uma das grandes preocupações do governo



O preço da cesta básica subiu em nove de 17 capitais estaduais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), apontou levantamento divulgado na quarta, 6. As maiores altas foram registradas em três cidades do Nordeste: Fortaleza (4,54%), Natal (4,33%) e João Pessoa (3,36%), enquanto, entre as oito que tiveram reduções, as três do Sul se destacaram – Porto Alegre (-1,90%), Curitiba (-1,74%) e Florianópolis (-1,51%). No acumulado de 12 meses, todas tiveram altas, que variam de 13,34% em Vitória a 26,54% em Recife. Segundo a pesquisa, São Paulo foi a capital onde a cesta básica teve o maior custo (R$ 777,01), seguida por Florianópolis (R$ 760,41), Porto Alegre (R$ 754,19) e Rio de Janeiro (R$ 733,14). Nas cidades do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju (R$ 549,91), Salvador (R$ 580,82) e João Pessoa (R$ 586,73). O Dieese apontou que o salário mínimo capaz de sustentar uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 6.527,67, mais de cinco vezes o valor real (R$ 1.212).