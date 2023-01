Preço da gasolina cai 1,19% e volta a ficar abaixo de R$ 5

Valor médio do etanol e diesel também recuaram, baixando 2,28% e 0,62%, respectivamente

Na primeira semana do ano, diversas regiões registraram alta nos preços dos combustíveis



O preço médio do litro da gasolina vendido nos postos de gasolina recuou 1,19% nesta segunda-feira, 23, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Esta é a segunda baixa consecutiva no valor, que foi de R$ 5,04 para R$ 4,98. O custo mais alto identificado pela ANP foi de R$ 6,99 o litro. O etanol e o diesel também tiveram quedas no preço médio. O etanol registrou uma baixa de 2,28% no valor do litro, indo de R$ 3,94 para R$ 3,85. A tarifa máxima encontrada foi de R$ 6,57. Enquanto isso, o preço médio do litro do diesel teve uma baixa menor, indo de R$ 6,36 para R$ 6,32, um recuo de 0,62%. Anteriormente, o custo mais alto encontrado foi de R$ 7,99. Na primeira semana de 2023, o valor médio da gasolina aumentou 3,2% em comparação a semana anterior. De R$ 4,96, saltou para R$ 5,12. Já o etanol registrou alta de 3,6% durante o mesmo período, passando de R$ 3,87 para R$ 4,01. O preço médio do diesel também subiu (de R$ 6,25 para R$ 6,41 o litro), aumento de 2,56%. Com a alta de preços e após registros de reclamações em diferentes regiões do Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu na quarta-feira, 4, um inquérito para investigar a situação nos postos brasileiros. De acordo com o órgão, o aumento dos preços “às vésperas do período de transição do governo” foram evidentes. Na primeira segunda-feira do ano, o novo governo publicou uma Medida Provisória (MP) para prorrogar a isenção dos impostos federais sobre os combustíveis. O objetivo é evitar aumentos nos preços no início deste ano.