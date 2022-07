Preço da gasolina caiu 17,4% no último mês e litro custa R$ 5,89 em média no Brasil

Preço mais alto para o combustível foi registrado em Altamira, no Pará, e o mais baixo em Passos, Minas Gerais

Marcelo Camargo / Agência Brasil Preço dos combustíveis caiu após governo aprovar limite do ICMS



O preço dos combustíveis seguiu em queda na última semana, segundo levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) nos postos de todo o Brasil entre os dias 17 e 23 de julho. O principal destaque foi para a gasolina, que teve redução média de 2,89% na semana e acumula 17,4% no último mês no mercado brasileiro, devido principalmente ao teto de 18% imposto pelo Congresso na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O preço médio do litro de gasolina ficou em R$ 5,89, sendo o mais alto em Altamira, no Pará, a R$ 7,75 o litro e o mais barato a R$ 5,09 o litro em Passos, Minas Gerais.

No entanto, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustiveis (Abicom), o preço do principal combustível para carros continua 1% acima dos praticados no mercado internacional. Em relação a outros combustíveis, o diesel S10 teve queda de 0,4%, com preço médio de R$ 7,55 o litro. O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, teve queda de 0,3% na semana, e a média do preço do botijão de 13 quilos estava em R$ 111,80. O Gás Natural Veicular (GNV) teve redução de 0,4% e um metro cúbico custava, em média, R$ 5,08.