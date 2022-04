Preço da gasolina registra nova alta e atinge valor recorde

Segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, houve um aumento de 0,7% em relação à última semana

Arquivo/Fernando Frazão/Agência BRasil Preço da gasolina registrou um novo pico, indo a R$ 7,27 por litro em média



O preço da gasolina no Brasil subiu pela segunda semana e atingiu um novo valor recorde. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O preço médio do litro de gasolina ficou em R$ 7,27 entre os dias 17 e 23 de abril, o que representa uma alta de 0,7% em relação ao período anterior. Até então, o pico havia sido registrado entre 13 e 19 de março, quando o litro bateu o preço de R$ 7,26, na onda do reajuste de preços da Petrobras. O maior preço registrado pela ANP foi de R$ 8,59 o litro. Antes disso, a máxima era de R$ 8,49. O menor valor foi de R$ 6,19 o litro. Ao todo, foram analisados mais de 5 mil postos.