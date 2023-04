Preço da Lotofácil, Mega-Sena e outros serviços das loterias sobem até 25%; confira novos valores

Caixa Econômica Federal anunciou reajustes em todas as modalidades de apostas para equiparar cobrança ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); mudanças começam a partir de 30 de abril

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil O valor das apostas será elevado em R$ 0.50 em todos os tipos de jogos



A partir de 30 de abril, os serviços das Loterias da Caixa Econômica Federal ficarão até 25% mais caros. Os reajustes foram anunciados nesta segunda-feira, 10, e serão aplicados nas modalidades Lotofácil, Mega-Sena, Quina, Lotomania, Timemania e Dia de Sorte. Com a mudança, o valor das apostas será elevado em R$ 0.50 em todos os tipos de jogos. Dessa forma, a Mega-Sena passa a custar R$ 5, enquanto o novo valor da Lotofácil e da Lotomania será de R$ 3. A Quina e o Dia da Sorte custarão R$ 2,50. Já o Timemania será reajustado para R$ 3,50. A empresa justificou que a medida foi necessária para “recuperar o valor monetário das apostas, tendo por base a atualização de seus valores originais utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)”, argumentou. As mudanças nos valores passam a valer em datas diferentes, a depender do tipo de aposta. Lotofácil, Mega-Sena, Quina e Lotomania passam por reajuste a partir de 30 de abril, enquanto Timemania e Dia de Sort sofrem alteração de preço a partir de 3 de maio. A Caixa não informou se o valor dos prêmios também serão reajustados.