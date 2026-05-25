Preço do etanol cai em 20 Estados, sobe em 4 e no DF e fica estável em 2, diz ANP

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,98 o litro, em São Paulo

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Os preços médios do etanol hidratado caíram em 20 Estados, subiram em 4 e no Distrito Federal (DF) e ficaram estáveis em 2 na semana passada. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol recuou 2,51%, para R$ 4,27 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço caiu 1,97%, a R$ 3,99 o litro. As únicas altas porcentuais na semana foram registradas no Acre (0,75%), para R$ 5,35 o litro; em Alagoas (3,13%), para R$ 5,27 o litro; no Distrito Federal (0,68%), para R$ 4,43 o litro; no Piauí (0,60%), para R$ 4,99 o litro; e em Rondônia (0,18%), para R$ 5,65 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,98 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,59, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,99, foi registrado em São Paulo, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 5,84 o litro.

Competitividade

O etanol era mais competitivo em relação à gasolina em apenas sete Estados e no Distrito Federal na semana passada. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 64,50% ante a gasolina, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo.

A paridade era de 68,27% na Bahia, 66,23% em Goiás, 61,76% em Mato Grosso, 64,26% em Mato Grosso do Sul, 68,40% em Minas Gerais, 65,58% no Paraná, 61,67% em São Paulo e 68,15% no Distrito Federal.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.