Preço do ouro registra queda após dados de inflação nos EUA

O preço do ouro registrou uma queda nesta terça-feira (15) após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos. Os dados mostraram que a inflação se manteve em linha com as previsões, o que pode levar o Federal Reserve (FED) a adotar uma postura mais cautelosa em relação à política monetária.

Na Comex, o contrato de ouro com vencimento em agosto teve uma desvalorização de 0,66%, fechando a sessão cotado a US$ 3.336,70 por onça-troy. O CPI revelou um aumento de 2,7% na inflação anual e de 0,3% em junho em comparação a maio, números que estão dentro das expectativas do mercado. O Federal Reserve observa esses dados com atenção, especialmente em relação a possíveis cortes nas taxas de juros.

Por volta das 14h30, no horário de Brasília, as probabilidades de que o Banco Central americano inicie um novo ciclo de flexibilização em setembro eram de 53,8%. Além disso, o mercado projetava uma redução acumulada de 50 pontos-base até o final de dezembro, com uma probabilidade de 42,2% para essa possibilidade.

Apesar da leve pressão de venda observada, os contratos futuros de ouro permanecem acima da média móvel simples de 50 dias, o que sugere uma vantagem técnica para o metal precioso. Se a tendência de alta se intensificar, o ouro pode alcançar o patamar de US$ 3.450 por onça-troy.

