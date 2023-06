Preço médio da gasolina cai 1% e tem quarta queda consecutiva nos postos; diesel recua pela 17ª semana

Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), gasolina passou de de R$ 5,26 para R$ 5,21; etanol e gás de cozinha também caíram

José Aldernir/TheNews2/Estadão Conteúdo Preço da gasolina caiu pela quarta semana seguida



O preço médio da gasolina caiu pela quarta semana consecutiva nos postos, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor caiu 0,9% e passou de R$ 5,26 para R$ 5,21. A queda ainda é um reflexo das reduções praticadas pela Petrobras nos preços de refinaria. Em maio, a estatal diminuiu o valor do combustível em 12,6% ou R$ 0,40 por litro, dias depois de anunciar a mudança em sua política de preços. No entanto, nesta quinta-feira, 1º, começou a valer a cobrança do ICMS com alíquota fixa de R$ 1,22 por litro, o que pode elevar o valor do combustível na próxima pesquisa da agência. Também houve uma redução no preço do etanol, que caiu de R$ 3,84 para R$ 3,77, um recuo de 1,8%.

O preço médio do diesel caiu pela 17ª semana seguida. Segundo o levantamento, o valor passou de R$ 5,17, na semana passada, para R$ 5,10 nesta semana, o menor patamar desde o final de 2021. A queda também está relacionada às reduções de preços da Petrobras em maio. Na ocasião, o litro era vendido em R$ 5,08. A pesquisa da ANP aponta uma redução de 1,4% no valor do gás liquefeito de petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha. O preço do botijão de 13kg caiu de R$ 105,84 para R$ 104,37 na última semana.