Preço médio da gasolina sobe pela segunda semana seguida e chega a R$ 5,51

Maior valor, de R$ 7,19, foi registrado em São Paulo; diesel caiu pela décima semana consecutiva e chegou a R$ 5,76 por litro

Marcelo Camargo / Agência Brasil Média de preço do litro da gasolina voltou a subir nos postos brasileiros



O preço médio do litro da gasolina subiu pela segunda semana seguida nos postos brasileiros e chegou a R$ 5,51 nesta semana. Pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP), atualizada nesta sexta-feira, 14, aponta que o aumento foi mínimo, de apenas R$ 0,01 em comparação ao valor da última semana, que chegou a R$ 5,50. O valor máximo encontrado, mais uma vez, foi em São Paulo, onde chega a custar R$ 7, 19 por litro. O preço mínimo de revenda, a R$ 4,45 o litro, também foi achado na capital paulista. Antes de voltar a subir o preço médio, a gasolina registrou três semanas em queda. Caiu de R$ 5,57 para R$ 5,54, depois passou para R$ 5,51 e até que chegou nos R$ 5,48. Desde a última semana de janeiro que a gasolina não é vendida a menos de R$ 5,00. Na primeira semana de fevereiro, o valor médio do litro do combustível foi a R$ 5,12. Os valores são reflexo dos impostos federais, que voltaram a ser cobrados após um ano zerados. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a reoneração dos combustíveis foi parcial, sendo de R$ 0,47 para a gasolina e de R$ 0,02 para o etanol. Inclusive, o etanol foi outro combustível que teve alta. De R$ 3,88 passou para R$ 3,90, sendo o primeiro avanço em um mês. Por outro lado, o preço médio do diesel comercializado nos postos teve queda pela décima semana consecutiva. Caiu de R$ 5,78 para R$ 5,76, em média, por litro. No último mês, a Petrobras anunciou queda no preço do diesel nas refinarias.