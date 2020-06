Combustíveis têm alta pela primeira vez no ano, aponta IPTL

MIGUEL NORONHA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Preços dos combustíveis aumentaram na primeira quinzena de junho



Os preços dos combustíveis registraram aumento pela primeira vez no ano na primeira semana de junho. De acordo com dados do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), a gasolina teve alta de 2,07% em comparação com maio, o etanol subiu 1,27% e o diesel, 0,46%.

Em comunicado divulgado à imprensa, a Ticket Log afirma que a alta já era esperada por conta dos aumentos no repasse nas refinarias.

Segundo o levantamento, o litro da gasolina foi vendido por R$ 4,088 em média, enquanto o do diesel ficou em R$ 3,253.

O Nordeste é a região com os preços mais altos. O litro da gasolina custa R$ 4,153, em média, 1,44% a mais que em maio. Diese e etanol foram encontrados a R$ 3,521 e R$ 3,504, respectivamente. No Sudeste, a gasolina passou de R$ 4,077 para R$ 4,147.

Nos estados, o Pará teve o etanol mais caro, vendido por R$ 3,857, um aumento de 1,15% em relação a maio. O menor preço do combustível foi encontrado em São Paulo, por R$ 2,442, mesmo com o aumento de 2,82%.

Já a gasolina mais cara foi vendida no Rio de Janeiro, por R$ R$ 4,521 o litro, um aumento de 1,92%. O Amapá, mesmo com um incremento de 4,37% sobre maio, ainda tem a gasolina mais barata do país, por R$ 3,487.