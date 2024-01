Preços do petróleo caem devido ao aumento nos estoques americanos

Resultado supera as especulações sobre oferta relacionadas aos conflitos no Mar Vermelho

Banco de imagens/Pixabay Plataforma de petróleo



Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta quarta-feira, 10, devido ao aumento inesperado nos estoques americanos da commodity. A preocupação com a demanda fraca superou as especulações sobre a oferta, relacionadas aos conflitos no Mar Vermelho, que impulsionaram as cotações pela manhã. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para fevereiro de 2024 fechou com queda de 1,20%, a US$ 71,37 o barril. Já o Brent para março, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,01%, a US$ 76,80 o barril.

Os preços começaram a cair na tarde desta quarta-feira, após os Estados Unidos (EUA) divulgarem que seus estoques de petróleo aumentaram em 1,338 milhão de barris na semana, contrariando a expectativa de queda de 600 mil barris. Antes disso, o petróleo estava em alta devido ao novo ataque dos Houthis a navios no Mar Vermelho, o maior até agora com drones e mísseis. Esse incidente representa riscos para a oferta da commodity, pois afeta o fluxo de comércio global e pode levar a uma escalada da guerra no Oriente Médio, com a participação de grandes players do mercado.

Apesar das recentes movimentações, o analista Craig Erlam, da Oanda, destaca que os preços do petróleo estão praticamente no mesmo nível em que terminaram 2023. Ele ressalta que ainda existem muitas incertezas no mercado, desde a união da OPEP+ até possíveis perturbações no Mar Vermelho e as perspectivas de crescimento da economia global. Por enquanto, o petróleo continua sendo negociado próximo às mínimas observadas em dezembro.