Prefeitura de São Paulo zoa Vítor Pereira em anúncio sobre processo seletivo

Em uma publicação feita nas redes sociais, o governo municipal anunciou a abertura de processos seletivos para 500 vagas na capital paulista, ironizando VP



A Prefeitura de São Paulo ironizou a demissão do técnico Vitor Pereira do comando do Flamengo. Em uma publicação feita nas redes sociais, o governo municipal anunciou a abertura de processos seletivos para 500 vagas na capital paulista, ironizando VP na legenda. “Se você, assim como o Vitor Pereira, demitido do Flamengo nesta terça-feira, busca recolocação profissional, o Cate realiza processe seletivo para 500 vagas de emprego”, diz a publicação feita pelo perfil oficial da Prefeitura. O treinador foi demitido nesta terça, dois dias depois da derrota para o Fluminense por 4 a 1 na final do Campeonato Carioca. Além do revés no clássico, VP acumulava derrotas importantes, como o Mundial de Clubes, na qual foi eliminado na semifinal; a Supercopa, onde o Flamengo foi derrotado pelo Palmeiras; e a estreia na Libertadores, quando o clube perdeu para o estreante Aucas.