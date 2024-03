Prêmio da Mega Sena acumula em R$ 67 milhões

Ninguém cravou as seis dezenas sorteadas neste sábado; 72 apostadores acertaram a quina e receberão R$ 59.349,01 cada um

Apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h de terça-feira



O concurso 2.701 da Mega Sena foi realizado neste sábado (16) em São Paulo, porém nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas. Com isso, o prêmio acumulou, e o próximo concurso, que acontecerá na terça-feira (19), terá um valor estimado em R$ 67 milhões. As dezenas sorteadas foram: 06, 15, 18, 31, 32 e 47. Na quina, 72 apostadores foram premiados e cada um receberá o valor de R$ 59.349,01. Já os 5.712 ganhadores da quadra terão direito a um prêmio individual de R$ 1.068,70. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto em casas lotéricas quanto pela internet, através do site da Caixa Econômica Federal. Para realizar apostas online, é necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e informar os dados do cartão de crédito. O valor da aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 5,00.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA