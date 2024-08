Presidente da Caixa Econômica Federal diz que banco ‘será um dos principais players’ do mercado de bets

Carlos Vieir mencionou que o faturamento do Brasil em jogos é de aproximadamente R$ 3 bilhões, um valor considerado baixo em comparação a outros países

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, anunciou que a instituição se posicionará como um dos principais protagonistas no mercado de apostas esportivas. Ele destacou que a tributação desse setor trará benefícios sociais, especialmente para aqueles que necessitam de assistência. A Caixa já solicitou a licença necessária para operar nesse segmento e está em processo de desenvolvimento de novos produtos relacionados a jogos. “Com certeza, o banco será um dos principais players nesse segmento. A Caixa entende que as loterias têm espaço para crescer”, disse Vieira.

A CEO da Caixa Loterias, Lucíola Vasconcelos, enfatizou a importância de proteger os apostadores, implementando limites e alertas para evitar o vício em jogos. Vieira também ressaltou a relevância de ações educativas que visem conscientizar os apostadores sobre os riscos envolvidos. Ele acredita que a regulamentação do setor é um avanço, uma vez que anteriormente não havia a retenção de tributos no Brasil. O presidente do banco mencionou que o faturamento do Brasil em jogos é de aproximadamente R$ 3 bilhões, um valor considerado baixo em comparação a outros países. Ele projetou que, no futuro, as apostas poderão representar cerca de 50% da arrecadação das loterias tradicionais. Vasconcelos complementou que o modelo de apostas da Caixa será predominantemente online, afastando-se de operações em pontos físicos.

Carlos Vieira ainda expressou sua opinião sobre a quantidade de empresas de apostas esportivas que poderão surgir no Brasil. Ele não acredita que o mercado comportará mais de cem empresas e antecipa que fusões poderão ocorrer no setor, o que pode resultar em uma maior consolidação do mercado de apostas no país.

