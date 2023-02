Presidente da Petrobras reforça compromisso de transparência com órgãos de controle

Jean Paul Prates se reuniu nesta segunda-feira, 6, com o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas

Rodrigo VIANA / AGENCIA SENADO / AFP Presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, fala em gestão transparente



O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, reforçou o compromisso de transparência com os órgãos de controle. Nesta segunda-feira, 6, Prates se reuniu com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas, e o vice-presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo, e ressaltou a importância do diálogo transparente e construtivo entre a estatal e o órgão. “Estamos desde já construindo um canal direto com Tribunal de Contas da União, visando uma gestão transparente e adotando uma postura proativa perante o TCU. Levaremos de forma antecipada os assuntos relevantes da Petrobras para dirimir dúvidas e criar uma cultura de confiança e colaboração entre as instituições”, frisou. A Petrobras é regularmente fiscalizada pelo TCU, que avalia aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, entre outros.