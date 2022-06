Presidente da Petrobras renuncia ao cargo em meio a pressão por alta nos combustíveis

Estatal reajustou o preço da gasolina em 5,2% e do diesel em 14,3% na semana passada; saída de José Mauro Coelho foi anunciada em comunicado oficial da empresa, que também afirmou que substituto interino será avaliado pelo Conselho de Administração

José Mauro Ferreira Coelho renuncia ao cargo de presidente da Petrobras



O presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, renunciou ao cargo na manhã desta segunda-feira, 20. O anúncio foi divulgado pela estatal em um comunicado oficial sobre a mudança na administração de empresa. “O senhor José Mauro Coelho pediu demissão do cargo de presidente da empresa na manhã de hoje. A nomeação de um presidente interino será examinada pelo Conselho de Administração da Petrobras a partir de agora. Fatos considerados relevantes serão prontamente comunicados ao mercado”, diz o documento. No último sábado, 18, passou a vigorar um novo aumento na gasolina, de 5,2%, e no diesel, de 14,3%, aplicado pela estatal para reduzir a defasagem existente entre o preço aplicado nos mercados interno e externo. O governo pressiona pela redução nos valores nas bombas.

Depois dos últimos aumentos nos preços dos combustíveis, o governo federal e a sua liderança na Câmara dos Deputados passou a pressionar intensamente a Petrobras por uma mudança. Os deputados defendem a criação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar a política de preços da estatal, que atualmente iguala os valores do mercado interno aos praticados internacionalmente, tomando como base o câmbio do dólar e o preço do barril do petróleo do tipo brent. Na terça-feira, 14, o Congresso Nacional aprovou um projeto que impôs um teto de 17% na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pelos Estados sobre os combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a dizer que a medida poderia reduzir até R$ 2 o litro da gasolina e em R$ 1 o do diesel. Entretanto, os novos aumentos impactam diretamente o resultado final esperado pelo governo federal.

Ainda na sexta-feira, 17, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nas redes sociais que iria se reunir nesta segunda-feira, 20, com lideranças para discutir a situação. “Em relação à Petrobras, só um ponto: chegou a hora da verdade”, escreveu. No último domingo, 19, ele deu continuidade às duras críticas à Petrobras e sua atual política de paridade de preços internacionais (PPI) em um artigo publicado no jornal Folha de São Paulo. “O fato de a Petrobras ter hoje sua presidência sequestrada por um presidente ilegítimo, que não representa o acionista majoritário [a União] e pratica o terrorismo corporativo como vingança pessoal contra o presidente da República, é apenas o cúmulo do absurdo dos paroxismos que tomaram conta da empresa”, escreveu Lira.