Presidente do Banco Central de Chicago critica reação do mercado financeiro após divulgação da taxa de juros

Expectativas do mercado divergem das projeções do Comitê Federal de Mercado Aberto

Chip Somodevilla/Getty Images/AFP Austan Goolsbee é o presidente do presidente do Federal Reserve de Chicago



O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, expressou sua crítica em relação à reação do mercado financeiro diante da ampliação da precificação de cortes de juros para 2024. Essa reação ocorreu após a decisão do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, de manter os juros inalterados na semana passada. Em entrevista à CNBC, Goolsbee ressaltou que a função do Banco Central é agir, enquanto a do mercado é reagir, e que não podem se basear nas expectativas do mercado para tomar suas decisões. Ele afirmou que o Fed continuará dependente de dados para suas ações.

Goolsbee destacou que há uma grande disparidade entre as expectativas de cortes de juros do mercado para 2024 e as projeções dos dirigentes do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). De acordo com o gráfico de pontos divulgado pelo Fed, a maioria dos dirigentes espera que os juros fiquem entre 4,25% e 5% em 2024, enquanto o mercado prevê que as taxas chegarão ao final do próximo ano entre 3,75% e 4%, conforme a ferramenta de monitoramento do CME Group. O presidente do Fed de Chicago, que votou nas decisões do FOMC neste ano, também expressou sua confusão em relação à interpretação do mercado sobre os discursos do presidente do BC, Jerome Powell, e do presidente da distrital de Nova York, John Williams. Para Goolsbee, o Banco Central americano tem reforçado a mesma mensagem, sinalizando a manutenção dos juros em um nível restritivo por tempo suficiente para reduzir a inflação.

Goolsbee ressaltou que só será possível cortar os juros com sinais consistentes de queda da inflação, a fim de evitar erros do passado. Ele lembrou que, em anos anteriores, era necessário provocar uma recessão para controlar a inflação, mas que atualmente parece ser possível alcançar um pouso suave, com redução dos preços e um crescimento econômico forte. Diante desse cenário, o dirigente defende uma manutenção cuidadosa dos juros, com espaço para ajustar a política monetária de acordo com os dados ou novos choques macroeconômicos. Ele alertou que pousos suaves anteriores já foram abalados por choques externos.