Presidente Lula recebe princesa do Japão em comemoração aos 130 anos de amizade

Na última quarta-feira (11), o presidente Lula recebeu a princesa imperial do Japão, Kako de Akishino, em Brasília. O encontro ocorrereu no Palácio do Planalto e marca a celebração dos 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, que foi assinado em 5 de novembro de 1895, fortalecendo os laços entre os dois países. Antes de se encontrar com o presidente, a princesa de 30 anos foi recebida no Congresso Nacional e participou de um almoço com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Palácio do Itamaraty. Kako é filha do príncipe Fumihito e sobrinha do atual imperador Naruhito, representando a continuidade da tradição imperial japonesa.

A visita da princesa começou no dia 5 de junho em São Paulo e inclui paradas em diversas cidades brasileiras que possuem uma significativa comunidade japonesa. Este ano também marca os 117 anos da imigração japonesa para o Brasil, que teve início em 1908, um evento que é celebrado com grande importância cultural. O Brasil é lar da maior população de descendentes de japoneses fora do Japão, totalizando cerca de dois milhões de pessoas. Em termos econômicos, o Japão se destacou como o terceiro maior parceiro comercial do Brasil na Ásia em 2024, com um intercâmbio que alcançou US$ 11 bilhões.

Os investimentos diretos do Japão no Brasil somaram US$ 35 bilhões em 2023, posicionando o país como o segundo maior investidor asiático no Brasil. As exportações brasileiras para o Japão incluem produtos como minério de ferro, frango, café, alumínio e milho, enquanto as importações são predominantemente de bens manufaturados. Em uma visita ao Japão em março, Lula manifestou o desejo de recuperar os US$ 6 bilhões em balança comercial que foram perdidos na última década, destacando a importância das relações comerciais entre os dois países. A visita da princesa imperial reforça esses laços e a cooperação mútua em diversas áreas.

