Prévia da inflação desacelera e tem alta de 0,30% em julho

Maior impacto veio do grupo Transportes; alimentação no domicílio recuou 0,70% em julho, com quedas significativas em itens como cenoura, tomate, cebola e frutas

A prévia da inflação de julho, divulgada pelo IBGE, ficou em 0,30%, após taxa de 0,39% registrada em junho. O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) apontou que a maior variação (1,12%) e o maior impacto (0,23 ponto percentual) vieram do grupo Transportes. Em seguida, os grupos Habitação (0,49% e 0,07 p.p) e Saúde e cuidados pessoais (0,33% e 0,05 p.p) tiveram destaque. Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA-15 foi de 4,45%, acima dos 4,06% observados no período anterior. Em julho de 2023, a taxa foi de -0,07%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em julho. Apenas o grupo de Alimentação e Bebidas (-0,44%) e o de Vestuário (-0,08%) apresentaram variação negativa.

No grupo Alimentação e Bebidas, a alimentação no domicílio recuou 0,70% em julho, com quedas significativas em itens como cenoura, tomate, cebola e frutas. Por outro lado, o leite longa vida e o café moído tiveram altas expressivas. Já a alimentação fora do domicílio desacelerou em relação ao mês anterior. A alta do grupo Habitação foi influenciada principalmente pela energia elétrica residencial e pela bandeira tarifária amarela. A taxa de água e esgoto também teve aumento, devido a reajustes tarifários em diversas regiões. Em Transportes, as passagens aéreas e os combustíveis tiveram altas significativas, contribuindo para o índice do mês de julho.

