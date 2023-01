Prévia mensal do PIB sofre 4ª queda consecutiva, aponta Banco Central

Índice de Atividade Econômica (IBC-BR) caiu 0,55% em novembro de 2022, o que sinaliza recuo do nível de atividade da economia brasileira

Bruno Rocha/Foto Arena/Estadão Conteúdo De acordo com o Banco Central, prévia do PIB aponta para recuo em novembro de 2022



De acordo com informações divulgadas pelo Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 13, o Índice de Atividade Econômica (IBC-BR) do BC, considerado a prévia do Produto Interno Bruto (PIB), registrou queda de 0,55% em novembro de 2022, na comparação com o mês anterior. Se trata da quarta queda seguida do índice mensal, o que aponta recuo do nível de atividade da economia brasileira no momento em que a taxa básica de juros (Selic) fixada pelo BC segue em 13,75, maior patamar dos últimos seis anos. Segundo informou o BC, em comparação com novembro do ano passado, o indicador registrou crescimento de 1,65%. Além disso, no acumulado de janeiro a novembro, o nível de atividade da economia brasileira registrou expansão de 3,26%. Indicador também apresentou crescimento de 3,15%, no acumulado de 12 meses até novembro.

O PIB, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) trimestralmente, é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O IBC-BR tem outra metodologia de cálculo e, como é divulgado mensalmente, tenta antecipar os resultados do PIB. Entretanto, como se trata de uma projeção, o índice do BC nem sempre é compatível com os dados oficiais divulgados pelo IBGE.