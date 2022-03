Privatização da Petrobras não está na mesa, diz Guedes

Ministro da Economia afirmou que a mudança da presidência da estatal não é um fator importante

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira, 29, que a privatização da Petrobras não está sendo avaliada. A declaração ocorre após governo ter anunciado a indicação de Adriano Pires para a presidência da estatal. O economista é defensor da paridade de preços da empresa em relação às cotações internacionais e já defendeu a privatização da companhia. Falando a jornalistas em Paris, Guedes relacionou planos de privatização do governo, mas quando questionado sobre a Petrobras, disse: “não está na mesa”. Segundo o ministro, a mudança da presidência da Petrobras não é um fator importante. O chefe da Economia conversou com a imprensa na embaixada do Brasil em Paris, onde cumpre agenda de reuniões com empresários e representantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

*Com informações da Reuters