Procon-SP inicia mutirão de renegociação de dívidas

Programa Renegocia se estenderá até o dia 17 de janeiro, contemplando débitos bancários e não bancários

O Procon de São Paulo deu início à segunda edição do programa Renegocia, uma iniciativa que visa auxiliar os consumidores do Estado na renegociação de suas dívidas. O programa, que começou nesta segunda-feira (16), se estenderá até o dia 17 de janeiro, oferecendo uma janela de oportunidade para que os consumidores possam reestruturar suas finanças. Através do Renegocia, é possível negociar tanto dívidas bancárias quanto não bancárias, com propostas que podem incluir planos de pagamento ou a solicitação de condições mais favoráveis ao credor, facilitando assim a quitação dos débitos.

Para participar do programa, os consumidores têm a opção de se cadastrar online, através do site do Procon, ou presencialmente em determinados locais na capital paulista. Os endereços disponíveis para atendimento presencial são:

Rua Conselheiro Furtado, número 503, na Liberdade

Rua Sapucaia, número 206, no Belenzinho

Rua Salvador Gianete, número 386, em Guaianases

Além disso, para aqueles que residem no litoral ou no interior do Estado, é possível procurar as unidades do Procon locais ou utilizar o site para efetuar o cadastramento. O programa abrange uma variedade de dívidas que podem ser renegociadas, incluindo contas de energia elétrica, água, planos de saúde, além de dívidas bancárias e não bancárias. No entanto, o Renegocia não cobre financiamentos de imóveis, dívidas com bens como garantia e crédito rural. Essa limitação visa focar em dívidas que geralmente impactam diretamente o orçamento mensal dos consumidores.