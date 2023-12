Preço de trigo no Brasil cai mesmo após estimativas indicarem menor safra

Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) estima que a produção brasileira de trigo para a safra 2023 e 2024 será de 8,14 milhões de toneladas

R0bin/Pixabay

O preço do trigo no Brasil está em queda, mesmo com novas estimativas indicando uma menor safra do cereal. De acordo com pesquisadores do Cepea, os valores estão sendo pressionados principalmente pela redução no ritmo de compras de novos lotes por parte dos moinhos, que estão diminuindo suas atividades no final do ano. A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) estima que a produção brasileira de trigo para a safra 2023 e 2024 será de 8,14 milhões de toneladas, uma queda significativa de 15,5% em relação ao número apontado em novembro e 22,8% abaixo do recorde da temporada passada, quando foram colhidas 10,55 milhões de toneladas. Essa redução na produção é resultado principalmente da menor produtividade, estimada em 2,35 toneladas por hectare, o que representa uma redução de 15,6% em relação ao indicado em novembro e uma queda de 31,3% em comparação com 2022, quando foram colhidas 3,42 toneladas por hectare.

Por outro lado, a área cultivada com trigo no Brasil aumentou 12,3% em relação à temporada anterior, chegando a 3,46 milhões de hectares, de acordo com a Conab. Apesar da queda na produção e do aumento na área cultivada, os preços do trigo continuam em queda no Brasil. Isso se deve principalmente à redução no ritmo de compras de novos lotes por parte dos moinhos, que estão reduzindo suas atividades no final do ano. Os pesquisadores do Cepea destacam que essa pressão sobre os valores do trigo é um reflexo direto da menor produtividade e da redução na safra.