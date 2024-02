Produção industrial avança 1,1% em dezembro e encerra 2023 com alta de 0,2%

Índice marca o quinto mês seguido com resultado positivo; na comparação com 2022, taxa teve aumento de 1%

Produção industrial registrou aumento de 1,1% em dezembro, em comparação com novembro, segundo dados do IBGE



A produção industrial apresentou crescimento em 14 setores dos 25 ramos analisados em dezembro. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 2, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Considerando o levantamento geral, a produção industrial teve um aumento de 1,1% em dezembro, sendo o quinto mês seguido com resultado positivo. Assim, a indústria brasileira fecha 2023 com alta de 0,2%. Na comparação com o mesmo período de 2022, o índice registrou um crescimento de 1,0%. Segundo a pesquisa do IBGE, a produção da indústria de bens de capital apresentou queda de 1,20% na comparação com novembro. Já em relação a dezembro de 2022, o indicador teve uma redução de 15,90%.

No que diz respeito aos bens de consumo, a produção registrou um aumento de 1,30%. Porém, em comparação com dezembro de 2022, houve uma queda de 0,40%. Já no segmento de bens de consumo duráveis, a produção teve um crescimento de 6,30% em dezembro, em relação a novembro, enquanto entre os bens semiduráveis e não duráveis, a produção teve um aumento de 0,10%. Em relação aos bens intermediários, o IBGE informou que a produção teve um crescimento de 1,30% em dezembro, em comparação com novembro. Já em relação a dezembro de 2022, houve um aumento de 3,70%.

