Produção industrial avança 2,6% e elimina perdas causadas pela pandemia

Segundo IBGE, soma de setembro com os quatro meses anteriores superou em 0,2% o patamar pré-pandemia, em fevereiro

Leandro Ferreira/Estadão Conteúdo A indústria sofreu com resultados negativos causados pelo distanciamento social adotado para diminuir a disseminação da Covid-19 no país



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na manhã desta quarta-feira, 7, os resultados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) referentes a setembro. A produção da indústria nacional avançou 2,6%, na comparação com agosto, registrando sua quinta alta consecutiva e eliminando as perdas de 27,1% acumuladas em março e abril por causa da pandemia do coronavírus no Brasil. A indústria sofreu com resultados negativos causados pelo distanciamento social adotado para diminuir a disseminação da Covid-19 no país. A soma de setembro com os quatro meses anteriores, maio (8,7%), junho (9,6%), julho (8,6%) e agosto (3,6%), superou em 0,2% o patamar pré-pandemia, em fevereiro. “Passados os meses de março e abril e com a flexibilização das medidas de distanciamento social, o setor industrial foi recuperando, mês a mês, aquele patamar”, diz o gerente da PMI, André Macedo.

A indústria cresceu 3,4% em relação a setembro de 2019. Dos 26 ramos pesquisados, 22 registraram avanços. “Veículos automotores, reboques e carrocerias avançaram 14,1%. Vale destacar que essa atividade acumulou expansão de 1.042,6% em cinco meses consecutivos de crescimento na produção, mas ainda assim se encontra 12,8% abaixo do patamar de fevereiro”, comenta Macedo. Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados também registrou um bom resultado com 17,1%. Em seguida, confecção de artigos do vestuário e acessórios (16,5%) e fabricação de máquinas e equipamentos (12,6%) foram outras contribuições positivas relevantes. Entre os quatro ramos que obtiveram recuo, estão a impressão e reprodução de gravações (-4,0), as indústrias extrativas (-3,7%), a fabricação de produtos diversos (-1,3) e a fabricação de outros produtos químicos (-0,3). “A indústria extrativa teve um recuo em setembro, mas vinha de três meses de crescimento na produção. Ou seja, ela interrompe o comportamento positivo, mas não elimina o saldo positivo dos últimos meses. Mesmo considerando a queda em setembro, essa atividade está 5,7% acima do patamar anterior à pandemia”, analisa o gerente.