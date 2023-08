Projeção da inflação para 2023 é mantida em 4,84%; estimativa do PIB sobe para 2,29%

Estimativas do Boletim Focus continuam acima da meta

@xb100 - br.freepik.com Projeções seguem acima das metas



A estimativa para o IPCA, índice de inflação oficial do país, foi mantida em 4,84% no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 14, pelo Banco Central. Já para 2024, a projeção foi reduzida de 3,88% para 3,86%. Para 2025 e 2026, os especialistas continuam vendo inflação de 3,50% em cada ano. O centro da meta oficial para a inflação em 2023 é de 3,25% e para 2024, 2025 e 2026 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. Para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa de crescimento em 2023 subiu 0,03 ponto, chegando a 2,29%, enquanto que para 2024 segue em 1,30%

As estimativas do Boletim Focus continuam acima da meta. Para 2023, a mediana supera o teto da meta (4,75%) e indica estouro do objetivo a ser perseguido pelo BC pelo terceiro ano consecutivo, depois de 2021 e 2022. Nos outros anos, as expectativas estão dentro do intervalo, mas superam o alvo central de 3,0%. No Comitê de Política Monetária (Copom) deste mês, o BC divulgou projeção de 3,4% para o IPCA de 2024, a mesma da reunião anterior. Para 2025, ficou em 3,0% no modelo, que considerava um primeiro corte de 0,25pp, de 3,1% em junho. Para 2023, a projeção é de 4,9%.

* Com informações da Reuters e Estadão Conteúdo