Projeção de queda do PIB em 2020 chega a 5,12%, aponta boletim Focus

Os economistas diminuíram, novamente, as expectativas para o Produto Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2020. O boletim Focus, divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (18), traz a projeção de queda de 5,12% no ano. Há uma semana a previsão dos analistas era de recuo de 4,11%.

Além do PIB, o boletim do BC traz também queda nas projeções para a inflação. O relatório projeta que a mediana do IPCA, índice oficial de preços, em 2020, terá alta de 1,59%. Há um mês a taxa estimada era de 2,23%. Para 2021, o número passou de 3,25% para 3,20%. Quatro semanas atrás, estava em 3,40%.

Para o PIB de 2021, a previsão do PIB com alta de 3,2% se mantém. No câmbio, a projeção é que o dólar termine o ano valendo R$ 5,28. O relatório anterior falava de cotação da moeda norte-americana em R$ 5,00. Para a Selic, a taxa básica de juros, a estimativa é que fique em 2,25% ao ano no final de 2020, registrando uma queda de 0,25 pontos percentuais em relação à semana anterior.

As estimativas do PIB em 2020 feitas pelos analistas consultados pelo Banco Central têm despencado nas últimas semanas. A pandemia da Covid-19, assim como a paralisação das atividades, é apontada como uma das principais razões para o recuo econômico.

*Com informações do Estadão Conteúdo