Proposta orçamentária do governo para 2025 não prevê ajustes no imposto de renda

Atualmente, estão isentos do pagamento do imposto aqueles que recebem até dois salários mínimos, o que corresponde a R$ 2.824

Luis Lima/Fotoarena/Estadão Conteúdo Durante a campanha, Lula prometeu isentar prometeu o pagamento do imposto para quem recebe até R$ 5 mil



O governo Luis Inácio Lula da Silva (PT) apresentou a proposta orçamentária para 2025, que não inclui ajustes na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) nem na faixa de isenção. Atualmente, estão isentos do pagamento do imposto aqueles que recebem até dois salários mínimos, o que corresponde a R$ 2.824. Para rendimentos de até R$ 2.259,20, há um desconto simplificado de R$ 564,80. Para promover uma atualização na faixa de isenção, o governo encaminhou um projeto de lei distinto ao Congresso Nacional. O secretário da Receita Federal, Robison Barreirinhas, destacou que, caso a faixa de isenção permaneça inalterada, será necessário implementar uma medida compensatória para equilibrar as contas. Durante sua campanha, Lula prometeu isentar o pagamento do imposto para quem recebe até R$ 5 mil. Atualmente, a tributação para rendimentos que variam de R$ 2.259 a R$ 2.826 é de 7,5%. Para rendimentos até R$ 3.751, a alíquota sobe para 15%, enquanto para aqueles que ganham até R$ 4.664, a taxa é de 22,5%. Acima desse limite, a alíquota máxima é de 27,5%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA