Quase 77% da população não conhece nem ouviu falar do arcabouço fiscal, aponta pesquisa

Pesquisa também mostrou que 31,3% da população considera a taxa de juros em 13,75% um 'grande problema' para a economia do Brasil



Um levantamento mostrou que 76,9% da população brasileira não conhece nem ouviu falar do projeto do arcabouço fiscal, aprovado na Câmara dos Deputados na noite desta terça-feira, 23. Os dados foram divulgados pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta quarta-feira, 24. Ainda de acordo com o levantamento, 17,2% dos brasileiros disseram que já ouviram falar, enquanto apenas 5,9% afirmaram conhecer o projeto. No recorte por faixa etária, os entrevistados com idade entre 16 e 24 anos são os que menos conhecem a proposta, com 83,1% dizendo que nunca ouviu falar do projeto. Do outro lado, aqueles com idade entre 35 e 44 anos são a maioria dentro dos que conhecem o arcabouço com 7,2%. Na pesquisa espontânea, dentre os entrevistados que disseram já ter ouvido falar ou conhecer a proposta, 13,7% disseram não saber o que é o projeto. Outros 2,1% disseram que se trata de uma reforma fiscal. Os entrevistados ainda disseram que o arcabouço “está relacionado ao teto de gastos” (2%), “é uma nova legislação tributária” (1,7%) e que “é um projeto que vai ajudar na Economia” (1%). Outras respostas não representam mais de 1% das menções.

Outro ponto abordado pela pesquisa foi sobre a percepção da população sobre a taxa de juros de 13,75% ao ano. Para 31,3% da população, esse é um “grande problema para a Economia Brasileira”, enquanto outros 46,2% dizem ser um “problema para a Economia Brasileira”. Já para 8,6% dos entrevistados, o fato “não é um problema para a Economia Brasileira”. A pesquisa mostrou ainda que 71% dos entrevistados acreditam que uma redução da taxa de juros irá melhorar a sua situação financeira. Para 19,3%, a situação permanecerá igual, enquanto para 3,2% o cenário irá piorar. Outros 6,5% não sabem ou não responderam a pergunta. A pesquisa foi feita em 164 cidades nos 26 Estados e no Distrito Federal entre os dias 16 e 21 de maio.