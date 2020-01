Quer ter uma vida financeira saudável? Comece a investir todo mês

Que investir é o melhor destino para o seu dinheiro render mais você já sabe. A dúvida que paira na cabeça de quem está começando é: investir todos os meses ou juntar dinheiro para investir de uma vez só?

A resposta é: criar o hábito de investir todos os meses, mesmo com pouco, fará uma diferença enorme na sua jornada de independência financeira. Afinal, é de investimento em investimento que você vai chegar lá!

Se a sua ideia é começar o ano com foco total nas suas metas, investindo todos os meses, estamos aqui para te ajudar a colocar essa missão em prática. Antes de mais nada, você precisará abrir uma conta gratuita na Easynvest para poder fazer seus investimentos mensais. Se já abriu, vamos nessa 😊

3 passos para investir todos os meses

1º passo: qual é o plano?

A primeira coisa é entender o objetivo de investir mensalmente. Você vai investir todos os meses para fazer um intercâmbio, para comprar um carro ou para se aposentar? Defina o seu plano antes de entrar em ação.

2º passo: onde investir todo mês?

Sem saber o que você busca, fica difícil escolher o investimento que mais combina com o seu objetivo. Para deixar mais claro onde investir todos os meses, vamos dividir pelas famílias de investimentos:

Tesouro Direto

Antes de investir em Tesouro Direto é muito importante conhecer as características de cada tipo de investimento para ver se encaixam nos seus objetivos. Conheça agora os tipos de Tesouro. Na plataforma da Easynvest é possível agendar o investimento e optar por repetir a compra todo mês. Legal, né?

O Tesouro Direto é a porta de entrada para o mundo dos investimentos. É um programa do Tesouro Nacional de venda de títulos públicos a pessoas físicas em parceria com a B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Na prática é como emprestar dinheiro para o governo e receber juros por esse empréstimo.

Seus rendimentos com o Tesouro Direto são considerados consistentes e seguros. O ideal é que você segure a ansiedade e leve o seu investimento até a data de vencimento. Mas se você precisar mesmo retirar antes, a boa é que dá para resgatar a qualquer momento.

O imposto de renda no Tesouro Direto segue a tabela regressiva. O que isso significa? Quanto mais tempo você fica com o investimento, menos imposto você paga, pois o valor vai caindo à medida que o dinheiro permanece investido. Você só paga imposto de renda sobre a rentabilidade dos títulos e esse imposto é cobrado apenas no vencimento ou na venda antecipada.

Tabela regressiva:

Aplicações de até 180 dias: 22,5%

Aplicações entre 181 e 360 dias: 20%

Aplicações entre 361 e 720 dias: 17,5%

Aplicações maiores do que 721 dias: 15%

Relaxa que mesmo assim ele ainda rende mais do que a poupança!

Renda Fixa Privada (CDB, LC, LCI e LCA)

Vamos pegar o CDB (Certificado de Depósito Bancário) como exemplo. Com o CDB, quem empresta dinheiro para o banco em troca de juros é você. Quando um CDB é emitido por um banco, ele já sai de lá com valor mínimo de investimento, validade e taxa definidos. Pode acontecer de você investir agora e no próximo mês encontrar um CDB do mesmo banco com o mesmo valor. Isso não significa que são iguais. São títulos diferentes com outras datas de vencimento. Isso também acontece com outros tipos de investimentos como a LC (Letra de Câmbio), LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e a LCA (Letra de Crédito do Agronegócio).

Vamos conhecer um pouco mais sobre eles?

LCA e LCI

LCA é a sigla para Letra de Crédito do Agronegócio e LCI significa Letra de Crédito Imobiliário. Ambas são emitidas por instituições financeiras, mas com objetivos diferentes. Para você que está investindo, não há muita diferença entre elas, mas para a instituição financeira que faz a emissão desses títulos sim. É o destino do dinheiro captado com esses títulos que muda.

Descomplicando: o dinheiro da captação de LCIs vai para o setor imobiliário, enquanto o dinheiro captado através de LCAs é destinado ao agronegócio. A boa é que para investir em LCA e LCI você conta com a segurança do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) e não paga nada de imposto de renda.

LC

LC significa Letra de Câmbio. Letras de Câmbio são títulos emitidos para que financeiras consigam custear suas atividades de crédito. Funciona como um empréstimo que o investidor faz a uma financeira em troca de uma remuneração que pode ser prefixada ou pós-fixada. E também é coberta pelo FGC!

Fundos de Investimento

Dá para investir todos os meses com o mesmo valor em Fundos de Investimento? Sim!

Em geral, Fundos DI, Fundos de Ações e Fundos Multimercado têm um valor mínimo de investimento que não muda, assim como um valor mínimo de movimentação. Por isso, dá para investir o mesmo valor todos os meses, caso não aconteça nenhuma mudança de regra com o Fundo no meio do caminho.

Renda Variável (Bolsa de Valores)

Quer partir para a Bolsa de Valores? Nos investimentos de renda variável seu retorno varia, como o próprio nome já diz. Ao comprar uma ação viramos sócios da empresa. No mundo das ações, o preço sobe ou desce conforme as negociações do mercado, por isso é bem provável que você não compre a mesma quantidade de ações com a mesma quantidade de dinheiro todos os meses.

Isso acontece também com os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e os Fundos de Índice (ETFs). Por serem negociados em Bolsa, tudo muda toda hora. É por isso que será raridade conseguir investir o mesmo valor todos os meses nesses investimentos, certo?

Invista na Bolsa do jeito mais fácil que existe

A experiência em renda variável da Easynvest é a mais fácil que existe no mercado para você investir na Bolsa de Valores. Lá você encontrará uma plataforma exclusiva para iniciantes, além do home broker (plataforma para investir na Bolsa). E, para facilitar, ele já vem organizado por: ações mais negociadas do mês (TOP 10), playlist de investimentos, carteiras recomendadas e muito mais!

3º passo: como colocar em prática?

Depois que você abriu a sua conta gratuita na Easynvest e fez a sua transferência (TED) para lá – a partir de R$ 30 já dá para começar a investir – é hora de entrar em ação. Procure conteúdos de educação financeira de qualidade, como o InvestNews e o canal do Youtube da Easynvest, e nunca mais descuide do seu dinheiro.

Fica a dica: quanto mais você souber sobre o mundo dos investimentos, melhor será a sua vida financeira. Não fique aí dando bobeira porque o seu futuro está te esperando. Comece a investir 😊