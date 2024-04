R$ 2.500 de investimento nessas 5 criptomoedas podem colocar até R$ 1 milhão na sua conta; entenda

Cenário positivo para o Bitcoin pode fazer esses ativos ‘explodirem’ e trazerem enormes lucros

Shutterstock Volatilidade das criptomoedas possibilita ganhos excepcionais com muito mais frequência do que se imagina



A Empiricus Research, maior casa de análise financeira independente do Brasil, identificou cinco moedas com o potencial de transformar um modesto investimento de R$ 2.500 em até R$ 1 milhão. Na segunda-feira (15), o acesso aos nomes delas será liberado em um evento online e gratuito com a participação do especialista em criptoativos Valter Rebelo. Segundo ele, o objetivo é explicar os principais gatilhos que impulsionaram as criptomoedas este ano e por que elas devem continuar em alta.

Lucros fora da curva

Para quem não está acostumado com os lucros exorbitantes proporcionados pelos ativos digitais, uma proposta como essa pode parecer ‘boa demais para ser verdade’. Contudo, a volatilidade das criptomoedas possibilita ganhos desse nível com muito mais frequência do que se imagina. Em 2021, por exemplo, a Empiricus Research ‘garimpou’ um projeto chamado de Axie Infinity (AXS) quando ele ainda era incipiente e o recomendou para seus assinantes. Em alguns poucos meses, quem pegou a dica teve a chance de lucrar mais de 24.000%. Ou seja, transformar:

R$ 500 em R$ 120.860;

R$ 1 mil em 241.720; 3

R$ 4.100 em pouco mais de R$ 1 milhão

Apesar dessa oportunidade já ter passado e de retornos passados não serem garantia de retornos futuros, hoje em dia o cenário está extremamente propício para ganhos graças ao Bitcoin. Afinal, tudo está ‘jogando a seu favor’ ultimamente e, quando ele sobe, o mesmo tende a acontecer com algumas moedas menores, mas em maior proporção.

Veja o que está por trás da tendência de alta

1. Aprovação dos ETFs à vista de Bitcoin

Em janeiro deste ano, o órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos (equivalente à CVM brasileira) autorizou a criação de ETFs com exposição ao Bitcoin por lá. Isso trouxe mais confiança para os investidores e um maior fluxo de investimentos em ativos digitais.

2. Queda dos juros nos EUA

Outro movimento significativo para o bom desempenho do BTC nos próximos meses é a expectativa para o início da queda dos juros nos Estados Unidos. O Federal Reserve manteve sua ‘Selic’ inalterada durante toda a pandemia e só começou a subi-la em janeiro de 2022. Desde então, já foram mais de 14 ajustes, mas nenhum para baixo. Segundo os dirigentes do banco central norte-americano, é preciso que a inflação dê uma trégua para que eles possam iniciar o ciclo de afrouxamento monetário. Isso vem dando um certo trabalho, mas, quando acontecer, os juros mais baixos devem provocar uma migração da renda fixa para a variável, beneficiando os ativos de maior risco, como o Bitcoin.

3. Halving

A cada 4 anos, a quantidade de bitcoins paga aos responsáveis por minerá-lo diminui pela metade. Com isso, a lei da oferta e demanda se faz valer e o BTC tende a se valorizar por estar mais escasso. Esse fenômeno, chamado de Halving, ocorreu em 2012, 2016, 2020 e deve acontecer agora em abril de 2024. As expectativas estão altas porque, historicamente, o preço do Bitcoin sobe muito depois que ele acontece. Não tanto nas primeiras semanas. Mas, depois de 12 meses, o aumento médio é de 423%.

Milionário ainda neste ciclo de alta

Esse conjunto de fatores vem fazendo as cotações do Bitcoin subirem de forma exponencial desde o início do ano, mas, em breve, algumas moedas menores devem começar a ultrapassá-lo em níveis de valorização. É por isso que a Empiricus Research se antecipou e montou uma lista com tokens desconhecidos e detentores de um enorme potencial lucrativo. “Quem investir pelo menos R$ 500 em cada uma dessas 5 moedas pode ficar milionário ainda neste ciclo de alta”, afirma Valter Rebelo.

