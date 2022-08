R$ 24,56 em 15 minutos: veja como é possível ganhar dinheiro na internet diariamente com 3 ‘palavras mágicas’

Execução de comandos curtos no mercado financeiros podem trazer sucesso com essas três estratégias; entenda como funciona

jcomp/Freepik Você só precisa dar dois cliques e utilizar "3 palavras mágicas" para receber R$ 24,56 em 15 minutos na internet



Desde a criação do primeiro site em 1991, a internet, aos poucos, começou a se tornar cada vez mais fundamental na vida dos seres humanos. Afinal, é por meio dela que hoje nós conseguimos:

Nos locomover com mais facilidade e rapidez (apps de transporte);

Escolher qualquer restaurante da cidade para comer;

Pagar sem ter de carregar dinheiro na carteira.

Agora, é por meio dela também que se é possível ganhar (muito) dinheiro. E não me refiro aqui a quem faz dropshipping, copywriting, tráfego pago, vendas online ou nenhuma coisa “da moda”. Todas elas têm chance de dar certo, mas a estratégia a que me refiro já existe desde 1917 no Brasil e está sendo capaz de “depositar” R$ 20, R$ 30, R$ 50, R$ 100, R$ 200, R$ 300, R$ 400 todos os dias a mais na conta de quem a pratica. E não pense que essas pessoas têm que se matar de trabalhar para ter chances de conseguir colocar a mão nesse dinheiro. Quinze minutinhos por dia, você tem esse tempo? Pois bem, ele já seria o suficiente para que você conseguisse embolsar R$ 24,56 a mais na sua conta sem que tivesse que sequer sair de casa. Aliás, as únicas coisas que você precisaria são de “3 palavrinhas mágicas” da internet e dois botões em alguns aplicativos do seu celular. Achou pouco? Bom, nesse dia, se quisesse ganhar mais, tudo bem, bastaria dedicar um pouco mais do seu tempo para essa atividade.

30 minutos do seu dia poderiam ter virado R$ 49,12

Se fosse 1 hora, estaríamos falando de quase R$ 98,24 a mais na sua conta

Duas horas seriam o equivalente a quase R$ 196,48 reais e por aí vai…

Quanto mais tempo você tiver disponível, a tendência é que mais você ganhe.

Você só precisa dar dois cliques e utilizar ‘3 palavras mágicas’ para poder receber R$ 24,56 em 15 minutos na internet

Bom, então chega de mistério, a oportunidade em questão é relacionada com um nicho do mercado financeiro que divide opiniões e causa muita polêmica: o day trade. Enquanto alguns dizem que é impossível ganhar com ele — como foi o caso do sócio de Warren Buffett, Charles Munger, que afirmou que ensinar a fazer trading com ações seria “o equivalente a incentivar um bando de jovens a usar heroína” — outros estão indo na contramão e ganhando muito dinheiro com esse segmento em pouquíssimo tempo. Esse é o caso do trader brasileiro Rogério Araujo. Ele “calou” Munger e outros críticos ao comprovar publicamente que day trade não apenas é muito lucrativo, como pode se tornar uma das fontes de renda extra na sua vida.

Embora Rogério já opere há 28 anos, foi em setembro do ano passado que o trader decidiu iniciar um desafio público e começar a transmitir de maneira gratuita e online as suas operações em uma sala de trade. O objetivo de Araujo era provar para todos que ganhar dinheiro com day trade é, sim, possível, desde que você utilize as estratégias certas e leve a atividade com seriedade. E a meta parece ter sido alcançada. Desde o início do desafio, o trader conseguiu entregar um resultado surpreendente. Foram mais de 1.104,3% de retorno acumulado em 192 dias de operação (úteis), com uma média de renda extra mensal em 2022 de R$ 3.800. Para que você tenha ideia, isso significa que Rogério está entregando um retorno de 1,3% ao dia e, em média, R$ 161 a mais no bolso de quem investe com ele, como você pode ver na imagem abaixo.

E essa é apenas a média de Araujo: existem dias que os retornos são ainda mais robustos. Por exemplo, em 7 de julho, Rogério conseguiu entregar uma renda extra de R$ 393 no dia para quem replicou todas as suas operações. Isso fazendo apenas 54 operações e trabalhando apenas das 9h às 13h (4 horas por dia). Se você não tem esse tempo todo, não precisa se preocupar. A média de ganhos de Rogério a cada 15 minutos desse dia foi de R$ 24,56 reais. Ou seja, se quisesse dedicar meia hora do seu tempo, iria ganhar o equivalente a 59,00. Se fosse uma hora, o dobro disso e assim por diante. Tudo dando apenas alguns cliques por dia na tela do seu celular ou no seu computador. Afinal, por mais que tentem complicar day trade, em suma, você só precisa tomar duas ações no momento certo:

Apertar o botão de comprar quando uma ação estiver barata; Apertar o botão de vender quando ela estiver mais cara.

Se você comprar uma ação a R$ 1 e ela subir para R$ 1,10 no minuto seguinte, você ganha 10% em apenas um dia. Tá, mas como saber quando e qual ação comprar? Para Rogério, é fácil. Na opinião do trader, existem 3 “palavras mágicas” que definem quando você deve entrar ou sair de uma operação — já te falarei mais sobre elas ao decorrer do texto. Afinal, você não vai precisar aprendê-las em um primeiro momento caso queira replicar os resultados de Rogério. Isso porque o trader está ao vivo diariamente dizendo exatamente o que fazer e quando fazer. O importante agora é saber que, se você quiser acompanhar e replicar as próximas operações dele, basta clicar neste link. Rogério acredita que o momento não poderia ser melhor. “Você não precisa entender nada em um primeiro momento, pode apenas repetir o que eu faço. Tudo o que você vai precisar fazer é copiar e colar minhas operações, deixa a parte complicada comigo. Eu vou te falar quando apertar o botão de comprar e depois o de vender.”

Mas como isso funciona?

Todos os dias, diversas ações se movimentam para cima e para baixo. É o que especialistas chamam de volatilidade. Em suma, quanto mais volátil está a Bolsa, melhor é para o day trader experiente que sabe lucrar com ela. Te explico com um exemplo. No momento em que escrevo esta matéria, o mercado acabou de abrir e as ações já começaram a oscilar. Veja um exemplo abaixo de Magazine Luiza (MGLU3).

Como você pode ver na imagem acima, as ações de Magazine Luiza (MGLU3) abriram o pregão em um movimento de queda, mas, a partir das 10h20, esse movimento se inverteu para um forte movimento de alta que durou até as 10h30 — a partir desse horário, o movimento se inverteu de novo e as ações começaram a cair. Mas vamos aos fatos, mesmo que você tivesse entrado com 3 minutos de atraso, após identificar esse movimento de alta, ainda assim, sairia com um excelente lucro. Como está demonstrado na imagem acima, o trader que entrou na operação às 10h23 e saiu às 10h29 conseguiu embolsar um lucro de 2,43% em apenas 6 minutos. Veja outro exemplo de uma concorrente da Magazine Luiza, a Via Varejo (VIIA3), grupo que controla as Casas Bahia.

Curiosamente, o movimento das duas empresas se assemelha. Assim como Magazine Luiza, a Via também inicia o dia com um forte movimento de queda que se encerra às 10h20 ao engatar uma forte alta que dura até 10h30. Quem conseguiu identificar a tendência e entrou no meio da operação conseguiu embolsar um lucro de 1,73% em apenas 2 minutos. Eu sei que 1% pode parecer pouco em um primeiro momento. Afinal, caso você tivesse investido R$ 1.000, aqui teria de retorno apenas R$ 13 reais, e isso não mudaria a vida de ninguém.

Mas o ponto aqui a ser percebido é o efeito desse resultado no longo prazo. E é justamente isso que separa Rogério dos demais traders: a sua consistência. Ele já está há quase 1 ano operando ao vivo e 1,3% é a média dele nesse período. Para você ter uma ideia da diferença que 1,3% ao dia representa, ao final de um ano, 10.356%. Ou uma multiplicação de 103 vezes do capital investido. Tá bom, mas como saber o momento de entrar e sair em uma operação? Como saber se um papel está engatando um movimento de alta ou se ele está entrando em uma baixa?

QUERO PODER RECEBER DINHEIRO TODOS OS DIAS NA INTERNET

Faça os seus desejos: as 3 ‘palavras mágicas’ que podem colocar dinheiro na sua conta todos os dias

Existem alguns fatores que, para um trader experiente, indicam se um ativo está em tendência de alta ou de baixa. Cada trader tem o seu método para identificar essas “viradas”. O de Araujo é baseado em 3 setups (conjunto de regras que indicam quando entrar e sair de uma operação) que, quando ativados, indicam o ponto de entrada e saída de uma operação. São as 3 “palavras mágicas” de Rogério, que o ajudaram a obter uma taxa de acerto de 83% ao longo de quase 200 dias e mais de 1.100% de retorno. Elas podem ser usadas tanto por pessoas ainda inexperientes como por traders mais rodados. É importante frisar que você não precisa entender tudo o que for falado abaixo, já que Rogério diz exatamente em qual ação entrar, quando entrar e quando sair. Mas, de qualquer forma, é importante ter noção de como Araujo opera para que, aos poucos, você comece a pegar o jeito da coisa.

A primeira palavra mágica se chama ‘caixote’

O “caixote” é um padrão gráfico em que três ou mais “candles”, que são as barras de valorização ou queda, ficam encaixotados ou posicionados dentro do mesmo intervalo de movimentação de um candle maior. Neste caso, dependendo da forma como o caixote se configura, é hora de entrar comprado ou vendido.

A segunda palavra mágica se chama ‘pivot’

Assim como o caixote, um pivot é um padrão gráfico formado por, pelo menos, 4 candles. A diferença aqui é que eles não ficam encaixotados dentro do primeiro candle. Para que um pivot seja formato, é necessário que dois candles tenham pontos em comum para um rompimento.

E a terceira se chama ‘R.I.C’;

A ideia do R.I.C. (Rogério Inside Candle) é diferente do caixote e do pivot. Ele é um padrão mais lento, que demora para se formar no gráfico. O “Rogério” do nome vem justamente por ser um padrão detectado especificamente pela experiência do Rogério.

Achou complicado? Não tem problema, você nem precisa saber de tudo isso agora. Afinal, como eu disse, Rogério vai te falar exatamente em qual ação entrar, quando entrar e quando sair. É claro que é legal aprender. Você pode, sim, salvar essa matéria ou tirar um print das imagens acima para ir estudando enquanto opera com o Rogério. Dessa forma, vai conseguir identificar esses padrões nos gráficos e, aos poucos, vai adquirindo experiência própria, ao passo que tem a chance de ganhar dinheiro — já que estará copiando as operações de um trader experiente.

Claro que, por ser uma estratégia arrojada, Rogério recomenda que você comece com valores pequenos, que não te façam falta. O máximo que ele indica para o trading são R$ 3 mil. Isso é o suficiente para buscar uma renda extra consistente. “Quanto mais tempo você visualizar essas operações acontecendo, mais fácil vai ser identificá-las. Você começa a criar ‘memória’. As entradas e saídas vão ficar nítidas a ponto de você achar que o gráfico está gritando para você sair ou entrar. Mas no início deixa comigo que eu seguro a bronca”, disse Araujo.

Vale a pena?

Então, se você se interessou e quer ganhar dinheiro na internet:

Com as 3 palavrinhas mágicas;

Apertando apenas 2 botões por dia;

Disponibilizando 15 minutos do seu tempo.

Isso é tudo que você precisa para poder colocar a mais no seu bolso pagamentos de R$ 20, R$ 30, R$ 50, R$ 100, R$ 200, R$ 300, R$ 400 todos os dias. E, se você acha que tudo isso não passa de uma grande mentira, tudo bem, eu também acharia no seu lugar. Aliás, o ceticismo é uma excelente característica de todo o investidor. Mas todo mundo merece o benefício da dúvida. Ainda mais se esse “todo mundo” está conseguindo quebrar publicamente um dos maiores paradigmas do mercado financeiro. E quem deu o voto de confiança até aqui está sendo recompensado com excelentes quantias a mais na conta todos os dias. Além disso, a sala é gratuita. Você não paga nada para ver as operações de Rogério ao vivo. Se gostar, você fica e faz as operações; se não gostar, vida que segue. A única coisa que você precisa fazer agora é apertar um botão, que é o link que está aparecendo aqui embaixo.

QUERO PODER RECEBER DINHEIRO TODOS OS DIAS NA INTERNET