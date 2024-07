Real é a quinta moeda mais desvalorizada frente ao dólar em 2024

Explicação para essa alta está na piora das expectativas dos investidores, que se mostram avessos ao risco devido à incerteza fiscal; declarações do presidente Lula também contribuem para a instabilidade

Carlito/Pixabay Inflação, IPCA, preços, dinheiro, real, moedas



A economia brasileira enfrenta um cenário desafiador com a desvalorização do real em relação ao dólar. Em 2024, o real foi a quinta moeda que mais perdeu valor frente à moeda norte-americana. Especialistas discutem se essa queda é resultado de fatores internos ou externos. Um levantamento do economista Alan Ghani, comentarista da Jovem Pan, comparou as taxas de juros pré-fixadas de um ano entre Brasil e Estados Unidos, revelando que o diferencial de juros aumentou, tornando a renda fixa brasileira mais atrativa. No entanto, essa atratividade não se refletiu na valorização do real. Outro fator analisado foi a balança de pagamentos, que mostrou uma piora nas transações correntes, com mais dólares saindo do que entrando no país. Contudo, essa saída foi compensada por entradas na conta financeira, resultando em um saldo líquido positivo. Mesmo assim, o dólar continuou a subir.

A explicação para essa alta está na piora das expectativas dos investidores, que se mostram avessos ao risco devido à incerteza fiscal e à falta de sinalização clara da equipe econômica sobre ajustes nos gastos públicos. As declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre possíveis interferências no Banco Central e críticas ao presidente da instituição, Roberto Campos Neto, também contribuem para a instabilidade. Essas falas geram desconfiança no mercado, impactando o valor do dólar e, consequentemente, a inflação. A relação entre política e economia nunca foi tão estreita, com decisões políticas influenciando diretamente o mercado financeiro.

A reforma tributária e outras medidas em discussão no Congresso também afetam a gestão econômica, exacerbando a volatilidade cambial. A incerteza em torno dessas reformas e a falta de clareza nas políticas econômicas aumentam a aversão ao risco entre os investidores, contribuindo para a desvalorização do real. A economia brasileira, portanto, enfrenta um complexo conjunto de desafios que exigem respostas coordenadas e eficazes para estabilizar a moeda e restaurar a confiança dos mercados.