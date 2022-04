Realizado em Dubai, fórum Agritalks mostra que o Brasil lidera tecnologia no agro

Autoridades e empresários brasileiros que foram ao evento do Oriente Médio destacaram o papel fundamental do país para a segurança alimentar mundial

Reprodução/Jovem Pan News Márcio Rodrigues, gerente de agronegócio da Apex, organizadora do fórum Agritalks



Autoridades governamentais e empresários brasileiros e do Oriente Médio estiveram reunidos no fórum Agritalks, em Dubai, para tratar de acordos comerciais e discutir o problema da segurança alimentar. Cada vez mais inovador no agronegócio, o Brasil mostrou nos Emirados Árabes que tem muito a oferecer ao mundo. “Estamos vivendo um momento bem especial. A gente se tornou, nos últimos quatro ou cinco anos, um dos mercados-alvos mais dinâmicos do mundo para a tecnologia e venture capital. E a gente já é, há algumas décadas, um dos mercados mais atraentes e dinâmicos para o agronegócio. O Brasil é um um mercado muito interessante e atrativo para startups de tecnologias do agronegócio”, destacou Francisco Jardim, gestor de capitais voltados a startups do agro.

A percepção Jardim revela um panorama inovador no campo. O Brasil, que figura entre os maiores players do agribusiness mundial, faz um movimento para se manter no topo. O presidente da Empresa Brasileiro de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Celso Moretti, indica que a alta tecnologia do país no setor é cobiçada em todo mundo, especialmente em países do Oriente Médio, onde a segurança alimentar é prioridade. “O Brasil hoje é líder em tecnologia para agricultura tropical. Não existe nenhum outro país do mundo que faça o que o Brasil conseguiu fazer. E eles estão sempre interessados em saber o que foi feito e como nós fizemos. Obviamente que aqui é um ambiente bastante diferente, quase inóspito. A disponibilidade de água é baixíssima. Eles querem aprender conosco, e nós vemos como grande oportunidade de captura de recursos”, disse.

Silvia Pierson, diretora do escritório da Invest SP para o Oriente Médio e norte da África, diz que o Brasil garante alimentação de muitos países através de suas exportações. “O Brasil pode oferecer algo que quase nenhum outro país do mundo consegue: segurança alimentar. O que produzimos no Brasil, tanto no agronegócio quanto em alimentos processados, nenhum outro é capaz. E para essa região do Oriente Médio, tão árida e que sofre com a falta de alimentos, a maior questão é a segurança alimentar. O que nós podemos oferecer são contratos e uma segurança de que esses países terão alimentos para as suas populações.”

Márcio Rodrigues, gerente de agronegócio da Apex, ressalta que os esforços estão sendo feitos para mandar essa mensagem ao mundo. “O Brasil passou por uma nova revolução na sua produção agropecuária nos últimos 40 ou 50 anos, na qual deixamos de ser importadores de alimentos para virar um dos maiores exportadores. Mas o mundo desconhece qual é a base da nossa transformação”, explicou Rodrigues.. “Ainda há uma imagem um pouco difusa de que nós estamos fazendo isso avançando sobre áreas, o que não é verdade. Fazemos isso porque avançamos muito na nossa produtividade. Temos que levar essa mensagem ao mundo.”

*Com informações do repórter Daniel Liam