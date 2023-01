Receita disponibiliza consulta a lote residual de restituição do Imposto de Renda 2022

Órgão irá disponibilizar R$ 368 milhões entre 136 mil de contribuintes; pagamento será realizado em 31 de janeiro

Marcelo Fonseca/Estadão Conteúdo Aproximadamente R$ 200 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal



Os contribuintes da Receita Federal já podem consultar o lote residual de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) referente a janeiro de 2023. Estão disponíveis cerca de R$ 368 milhões para mais de 136 mil pessoas que haviam caído na malha fina, mas regularizaram a situação. O valor será depositado do último dia do mês na conta bancária citada na declaração. Entre as prioridades, estão 3.069 idosos acima de 80 anos, 20.624 na faixa entre 60 e 79 anos, 2.349 pessoas com deficiência e 6.568 pessoas que trabalham com magistério. A consulta estará disponível no website e no aplicativo da Receita Federal no ícone “Consultar a Restituição”. Caso o valor não seja depositado, ele fica disponível no Banco do Brasil por até um ano. Após este período, o contribuinte deverá requerer o benefício pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal. A Receita ainda informou que mais de 1 milhão de declarações foram retidas em malha, sendo 78,6% tem imposto a restituir. As principais razões foram omissão de rendimentos, deduções da base de cálculo, divergências no valor declarado pela pessoa física.