Receita Federal abre consulta ao lote residual de restituição do IRPF nesta terça

A Receita Federal abre nesta terça-feira, 23, consulta ao lote residual de restituição do IRPF de novembro. Serão contemplados 260.412 contribuintes, entre prioritários e não prioritários. O valor total do crédito é de R$ 450 milhões. O lote também contempla restituições residuais de exercícios anteriores. Segundo a Receita, o pagamento será realizado no dia 30 de novembro. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. Se identificar alguma pendência na declaração, é possível retificar e corrigir. O sistema também está disponível no aplicativo para tablets e celulares. O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se o crédito não for realizado por algum motivo, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.