Receita Federal abre consulta de restituição do Imposto de Renda 2023; confira

Segundo o órgão, serão disponibilizados cerca de R$ 7,5 bilhões para mais de 4 milhões de pessoas, maior valor já pago em restituição na história do Fisco

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Valores começam a ser depositados a partir de 31 de maio seguindo a ordem de prioridades



Os contribuintes da Receita Federal já podem consultar o 1º lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de 2023. Estão disponíveis cerca de R$ 7,5 bilhões para mais de 4 milhões de pessoas. Segundo o órgão, este é o maior valor já pago em restituição na história do Fisco. O valor será depositado a partir de 31 de maio. Entre as prioridades, estão 246.013 idosos acima de 80 anos, 2.464.031 na faixa entre 60 e 79 anos,163.859 pessoas com deficiência e 1.052.002 pessoas que trabalham com magistério. Entre as novidades para este ano no início da rodada de pagamentos, segundo a Receita Federal, está a prioridade para aqueles que optarem em receber o saldo a ser devolvido via Pix e para contribuintes que utilizarem o modelo de entrega pré-preenchido da declaração anual de Imposto de Renda. Estão no grupo prioritário 204.020 pessoas que optaram por essas modalidades.

A consulta estará disponível no website e no aplicativo da Receita Federal, no ícone “Consultar a Restituição”. Caso o valor não seja depositado, ele fica disponível no Banco do Brasil por até um ano. Após este período, o contribuinte deverá requerer o benefício pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal. Caso o contribuinte não se classifique para o 1º lote de restituição, os demais pagamentos ocorrem nas seguintes datas: 31 de maio como data para o pagamento do 1º lote; 30 de junho para o 2º lote; 31 de julho para o 3º lote; 31 de agosto para o 4º lote; e 29 de setembro para o 5º e último lote.