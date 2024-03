Receita Federal apresenta novas regras do Imposto de Renda 2024

Entrega da declaração terá início no próximo dia 15 e se estenderá até o dia 31 de maio

A Receita Federal apresentou nesta quarta-feira, 6, as novas regras do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2024. Uma das mudanças mais significativas é a ampliação da isenção para quem recebe até dois salários mínimos (R$ 2.824), conforme anunciado pelo governo federal por meio de uma medida provisória em fevereiro. Essa medida precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para se tornar válida. A entrega da declaração do IR 2024 terá início no próximo dia 15 e se estenderá até o dia 31 de maio.

