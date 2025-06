Receita Federal libera consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2025

Pagamento será feito em 30 de junho com correção de 1% pela Selic; veja como consultar

Foto: LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Receita disponibiliza sistema online e aplicativo para consultas sobre IR e CPF



A Receita Federal abriu nesta segunda-feira (23) a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2025. Contribuintes de todo o país já podem acessar o site oficial do órgão para verificar se têm direito ao pagamento. O depósito será realizado no dia 30 de junho e contará com correção de 1%, calculada com base na taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira.

Como consultar a restituição

Para saber se foi contemplado no segundo lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e clicar na área destinada à consulta de restituições. Será necessário informar o número do CPF e a data de nascimento. Além disso, é possível realizar a consulta pelo aplicativo oficial da Receita Federal disponível para celulares e tablets.

Valores e beneficiados

O primeiro lote da restituição, pago no final de maio, liberou R$ 11 bilhões para 6.257.108 contribuintes, incluindo grupos prioritários como idosos, pessoas com deficiência, professores e quem optou pela declaração pré-preenchida ou pela restituição via Pix. O Fisco ainda não divulgou o número exato de contribuintes que serão contemplados neste segundo lote, mas a expectativa é que ele também inclua pessoas com prioridade legal.

Calendário de restituições

O cronograma de pagamentos da restituição do Imposto de Renda 2025 segue até setembro, com os próximos lotes programados para os seguintes períodos:

Terceiro lote: julho

Quarto lote: agosto

Quinto lote: setembro

Quem ainda não foi incluído nos primeiros lotes e está com a declaração em dia deve acompanhar as próximas liberações.

Atenção a dados bancários

A Receita Federal reforça a importância de manter os dados bancários atualizados para evitar problemas no momento do crédito da restituição. Caso o valor não seja depositado por erro de conta, o contribuinte poderá solicitar o reagendamento do pagamento por meio do portal e-CAC.