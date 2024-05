Receita Federal libera consulta do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024

Lote contemplará cerca de 5,5 milhões de contribuintes, entre prioritários e não prioritários, com um valor total de crédito de R$ 9,5 bilhões; valores serão depositados no dia 31 de maio

Juca Varella/Agência Brasil Para verificar a disponibilidade da restituição, os contribuintes devem acessar a página da Receita Federal na internet



A Receita Federal anunciou que a partir das 10h da próxima quinta-feira (23) estará disponível a consulta para o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2024, referente ao ano-base 2023. Este lote contemplará um total de 5.562.065 contribuintes, entre prioritários e não prioritários, com um valor total de crédito de R$ 9,5 bilhões. De acordo com a Receita Federal, este será o maior valor já pago em um lote de restituição do IRPF, incluindo também restituições residuais de exercícios anteriores. O montante será depositado nas contas dos contribuintes no dia 31 de maio. Os próximos lotes de restituição estão programados para serem pagos entre junho e fevereiro do próximo ano.

Em virtude do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul, os contribuintes domiciliados neste Estado terão prioridade no recebimento das restituições. No RS, serão restituídas 886.260 declarações, totalizando mais de R$ 1 bilhão, incluindo exercícios anteriores. Do total de R$ 9,5 bilhões, R$ 8.857.175.779,78 serão destinados aos contribuintes prioritários, que englobam moradores do Rio Grande do Sul, idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física ou mental, professores, e aqueles que optaram por receber a restituição via Pix.

Para verificar a disponibilidade da restituição, os contribuintes devem acessar a página da Receita Federal na internet, clicar em “Meu Imposto de Renda” e em seguida em “Consultar a Restituição”. O pagamento é realizado na conta bancária informada na declaração. Além disso, a consulta dos valores pode ser feita pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”, disponível para download em dispositivos Android e iOS.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA