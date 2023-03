Receita Federal libera programa do Imposto de Renda 2023

Antecipação da disponibilização do PGD tem como objetivo ajudar o contribuinte a ter acesso às informações que precisa para realizar a entrega da declaração, além de evitar possíveis congestionamentos no sistema

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Prazo para entrega das declarações vai dos dias 15 de março até 31 de maio



A Receita Federal anunciou que o Programa do Imposto de Renda de 2023 (PGD/2023) será liberado nesta quinta-feira, 9, quase uma semana antes da data prevista. Originalmente, o programa seria disponibilizado para download no dia 15 de março, quando começa o prazo de entrega das declarações do IR. Segundo a Receita, a antecipação da disponibilização do PGD tem como objetivo ajudar o contribuinte a ter acesso às informações que precisa para realizar a entrega da declaração, permitindo uma organização prévia. Além disso, a medida também deve evitar congestionamentos nos sistemas da Receita na data do download. O sistema foi disponibilizado às 9h desta quinta-feira. Entretanto, as funcionalidades ligadas à entrega e transmissão das declarações só serão liberadas no dia 15 de março. Neste ano, o prazo para entrega das declarações vai do dia 15 de março até 31 de maio, com risco de pagamento de multa em caso de atraso na entrega.