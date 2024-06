Receita Federal libera R$ 8,5 bilhões em restituições do Imposto de Renda para mais de 5,7 milhões de contribuintes

A liberação das restituições também beneficiou 252.738 contribuintes do Rio Grande do Sul, que foram priorizados devido ao estado de calamidade provocado pelas enchentes que assolam o estado desde abril

Foto: LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Dentre os mais de 5,7 milhões de contribuintes que receberão a restituição, destacam-se aqueles com idade acima de 80 anos, totalizando 140.360 pessoas



A Receita Federal liberou nesta, sexta-feira (28), R$ 8,5 bilhões em restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física. O valor benefica cerca de 5,75 milhões de contribuintes. De acordo com a Receita Federal, essas restituições são destinadas a contribuintes prioritários e serão depositadas diretamente na conta bancária informada na declaração, seja de forma direta ou via chave Pix. Dentre os mais de 5,7 milhões de contribuintes que receberão a restituição, destacam-se aqueles com idade acima de 80 anos, totalizando 140.360 pessoas. Além disso, 1.024.071 contribuintes têm entre 60 e 79 anos, 66.287 possuem alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, 459.444 têm como principal fonte de renda o magistério e 3.812.767 não possuem prioridade legal, mas foram contemplados por terem utilizado a Declaração Pré-preenchida ou optado pelo recebimento via Pix.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A liberação das restituições também beneficiou 252.738 contribuintes do Rio Grande do Sul, que foram priorizados devido ao estado de calamidade provocado pelas enchentes que assolam o estado desde abril. Para verificar a disponibilidade da restituição, os contribuintes podem acessar a página de Consulta de Restituição no site da Receita Federal. É importante ressaltar que, caso o contribuinte não resgate o valor da restituição dentro de um ano, será necessário solicitar o pagamento por meio do Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal. Basta acessar o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicar em ‘Solicitar restituição não resgatada na rede bancária’, conforme informado pelo ministério responsável.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA