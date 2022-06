Receita Federal recebe 36 milhões de declarações do Imposto de Renda e supera estimativas

Prazo para entrega das declarações terminou nesta terça-feira, 31; quem entregar a partir de hoje estará sujeito ao pagamento de multa

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Número de declarações recebidas neste ano superou as de 2021



A Receita Federal informou que recebeu 36.322.912 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022, referentes ao ano de 2021. Isso superou em mais de 2 milhões a expectativa do órgão, que esperava receber 34,1 milhões de declarações. O resultado foi divulgado pela Receita Federal nesta quarta-feira, 1º, um dia após o fim do prazo para entrega da declaração. A partir de hoje, quem era obrigado e não fez esta sujeito a multa, que é de 1% ao mês sobe o valor do imposto devido, sendo limitado a 20% do valor. O mínimo da multa é de R$ 165,74. A multa será gerada no momento da declaração e a notificação fica junto ao recibo de entrega. O contribuinte terá até 30 dias para pagar a multa, sendo que, após esse prazo, começa a correr os juros de mora. Em 2021, foram recebidas 34,1 milhões de declarações. Já em 2018, o total de declarações foi de 29,2 milhões, o que mostra um aumento de 7 milhões de declarações neste intervalo.