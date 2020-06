Receita paga nesta terça 2º lote de restituição do Imposto de Renda

Mais de 3,3 milhões contribuintes receberão R$ 5,7 bilhões no lote de maior valor já registrado

Marcello Casal Jr./Agência Brasil



A Receita Federal paga nesta terça-feira (30) o segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2020. Mais de 3,3 milhões contribuintes receberão R$ 5,7 bilhões no lote de maior valor já registrado. Neste ano, os lotes de restituição foram reduzidos de sete para cinco, com pagamento iniciando antes mesmo do fim do prazo de entrega, que se encerra nesta terça.

Do total, R$ 3,977 bilhões serão destinados a contribuintes com direito a prioridade no recebimento como pessoas com mais de 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física, mental ou doença grave e cuja maior fonte de renda é o magistério. Além disso, mais de um milhões de contribuintes não prioritários, que entregaram a declaração até o dia 4 de março, também foram contemplados.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal na internet, conferir o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas. Nessa hipótese, o contribuinte pode fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora. Além disso, a Receita também disponibiliza aplicativo.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer requerimento, por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF. Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contactar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

