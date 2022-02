Rede D’Or fecha acordo para comprar a Sul América Seguros

Acordo foi divulgado através de comunicado conjunto entre as empresas e o valor da operação não foi divulgado; acionistas da Sul América receberão ações ordinárias emitidas pela Rede D’Or

A Rede D’Or, que conta com uma cadeia integrada de hospitais pelo país, anunciou na noite desta quarta-feira, 23, através de um comunicado aos seus acionistas, que selou um acordo para adquirir a companhia de seguros Sul América. Comunicado em um ‘Fato Relevante’, o qual a Jovem Pan teve acesso, a nota divulgada afirma que as bases da negociação foram aprovadas em seus respectivos Conselhos de Administração, bem como no Conselho Fiscal da SASA. O valor da transação não foi divulgado, mas o custo de operação que inclui assessoria financeira, assessoria jurídica, avaliações e publicações, terá uma despesa de R$ 45 milhões. Pelos próximos 12 meses, a Sul América terá uma obrigação de exclusividade com a Rede D’Or e o não cumprimento resultará numa multa de R$ 5 bilhões. As empresas se comprometeram em sacramentar o pacto, que será realizado mediante troca de ações, e a “tomar todas as medidas visando à aprovação e à consumação da operação”, o que inclui votar favoravelmente à aprovação do acordo nas respectivas assembleias que as empresas realizarão. Após a anuência dos envolvidos, a Sul América não mais existirá e os sócios minoritários da empresa receberão ações ordinárias emitidas pela Rede D’Or. “Destaca-se além das operações de seguros, o relevante papel da Sul América Investimentos, uma das principais gestoras e administradoras de recursos independentes do País, que manterá seu time de gestão, sua operação e estratégia de sucesso inalteradas”, explicaram as empresas no comunicado.