Redução do teto de juros para empréstimo consignado do INSS passa a valer nesta segunda-feira

Conselho Nacional de Previdência Social aprovou diminuição da alíquota de 1,97% para 1,91% ao mês, marcando terceiro ajuste no percentual cobrado pelo serviço

Marcelo Camargo/Agência Brasil Juros para operações realizadas com cartão de crédito consignado também tiveram o teto reduzido, de 2,89% para 2,83%



A alteração do teto de juros para empréstimo consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a valer nesta segunda-feira, 21. O Conselho Nacional de Previdência Social aprovou na última semana a redução da alíquota de 1,97% para 1,91% ao mês, mas ainda dependia da publicação da resolução no Diário Oficial da União. O novo valor marca o terceiro ajuste na taxa máxima cobrada de aposentados e pensionistas para este tipo de serviço. Além disso, os juros para as operações realizadas com cartão de crédito consignado também tiveram o teto reduzido, de 2,89% para 2,83%. No começo do mês, a Caixa Econômica Federal anunciou que também iria reduzir os juros do crédito consignado. As taxas cobradas passaram de 1,74% para 1,70% ao mês, o que representa redução total de 2,3%. As medidas vêm cerca de duas semanas após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduzir taxa básica de juros para 13,25% ao ano. A redução de 0,5 ponto percentual vem após sete manutenções consecutivas, que culminaram no período mais longo no qual a Selic esteve estacionada desde junho de 2019, quando foi mantida em 6,50% por 10 reuniões, ou quase um ano. A taxa não sofria cortes desde agosto de 2020, quando foi reajustada de 2,25% para 2%.