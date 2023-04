Reforma tributária pode ser votada ainda no primeiro semestre, avalia Haddad

Em audiência no Senado, ministro da Fazenda afirmou que a aprovação da medida traria otimismo para a economia brasileira e ajudaria a acabar com a ineficiência do sistema tributário

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad participou de sessão de debates temáticos sobre o tema "Juros, Inflação e Crescimento" no Senado



A reforma tributária pode chegar a ser votada ainda no primeiro semestre deste ano, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Durante participação em debate sobre juros praticados no Brasil, organizado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta quinta-feira, 27, ele afirmou que a aprovação da reforma traria otimismo para a economia brasileira e ajudaria a acabar com a ineficiência do sistema tributário. Expectativa é que a medida seja avaliada no primeiro semestre pelo menos pela Câmara dos Deputados. Ele ainda comentou sobre o novo arcabouço fiscal e apontou que a ideia não é fazer ajuste fiscal em cima dos trabalhadores. “Não queremos maquiar as contas públicas. Não vamos fazer ajuste fiscal dando calote em precatórios. Não vamos baixar a inflação tirando dinheiro do governado. Não vamos fazer esse tipo de maquiagem. Temos que voltar a ter transparência nas contas públicas”, indicou. Ele também se mostrou otimista com a economia brasileira. “Se monetária e fiscal se harmonizarem, não há razão para preocupação. Não vejo nenhuma razão que nos impeça de crescer a partir do ano que vem a taxas muito superiores”, garantiu.