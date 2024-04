Reforma tributária propõe isenção de impostos para vacinas e medicamentos

A medida propõe, ainda, a redução da alíquota em 60% para 850 remédios, visando uma diminuição dos custos dos produtos; governo espera aprovar o texto até o fim de julho na Câmara e até o fim do ano no Senado

FILIPE BARBOSA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Entre as vacinas isentas de impostos estão as contra covid-19, dengue, febre amarela, gripe, cólera, poliomielite e sarampo



A proposta de regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, enviada ao Congresso Nacional, prevê isenção de impostos para 383 medicamentos e vacinas, incluindo os imunizantes contra a covid-19, a dengue e a febre amarela. Além disso, propõe a redução da alíquota em 60% para 850 medicamentos, visando uma diminuição significativa nos custos dos produtos. Entre os medicamentos isentos de impostos estão vacinas contra covid-19, dengue, febre amarela, gripe, cólera, poliomielite e sarampo, além de substâncias como insulina e antivirais.

Estão inclusos, ainda, medicamentos para tratamento de disfunções eréteis, como o citrato de sildenafila. Já os princípios ativos com alíquota reduzida englobam medicamentos para tratamento de refluxos, úlceras digestivas, pressão alta, diabetes, anti-inflamatórios, antialérgicos, antirreumáticos e impotência sexual. A proposta visa regulamentar a cobrança do Imposto sobre Valor Adicionado (IVA), composto pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O governo espera aprovar o texto até o fim de julho na Câmara e até o fim do ano no Senado. Segundo o secretário extraordinário de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, a proposta trará uma redução significativa de custos para os medicamentos, além de preços mais baixos devido ao fim da cumulatividade na cobrança de impostos. A alíquota média proposta é de 26,5%, podendo chegar a apenas 10,6% para medicamentos com o benefício da redução de 60% na alíquota geral.

*Reportagem produzida com auxílio de IA