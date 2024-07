Reforma Tributária: relatório amplia cesta básica de 15 para 18 itens com alíquota zero

Texto incluiu óleos de milho, aveia e farinhas na cesta com alíquota zero, enquanto o sal e os sucos naturais sem açúcar foram mantidos fora da cesta básica

Edilson Rodrigues/Agência Senado Um dos itens com alíquota zero é o leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, em pó, integral ou desnatado



O relatório de regulamentação da reforma tributária ampliou a cesta básica nacional com alimentos isentos de tributos de 15 itens para 18 itens. O texto em votação no plenário da Câmara dos Deputados, relatado pelo deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), incluiu óleos de milho, aveia e farinhas na cesta com alíquota zero do IBS e da CBS. Já o sal e os sucos naturais sem açúcar foram mantidos fora da cesta básica. A bancada do agronegócio articulava também a inclusão do molho de tomate e das carnes, que ficaram fora da cesta básica.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja lista

Pela lista, terão alíquota zero arroz; leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado; e fórmulas infantis definidas por previsão legal específica; manteiga; margarina; feijão; raízes e tubérculos; cocos; café; óleo de soja e óleos de babaçu; farinha de mandioca; farinha, grumos e sêmolas, de milho e grãos esmagados ou em flocos, de milho; farinha de trigo; açúcar; massas alimentícias; pão do tipo comum (contendo apenas farinha de cereais, fermento biológico, água e sal); óleos de milho; aveia e farinhas.

Publicado por Carolina Ferreira

*Com informações do Estadão Conteúdo